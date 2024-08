A Manta proseguono gli appuntamenti con "FAI Sere d'Estate"

Gli appuntamenti con le Sere FAI d’Estate continuano anche per il mese di agosto.

Un calendario ricco di appuntamenti serali presso il Castello della Manta , maniero medievale che si staglia sullo sfondo del Monviso.

L’orario di apertura del Bene del FAI si prolunga per accogliere i visitatori e per far vivere il Castello da una prospettiva diversa. L’estate è la stagione perfetta per trascorrere le ore del tramonto all’aria aperta e partecipare a nuove esperienze storico culturali del territorio.

Picnic al tramonto

9, 14, 15, 16, 23 e 30 agosto

I picnic al tramonto sono l’occasione ideale per cogliere pienamente l’incanto del giorno che volge al suo termine e, a seguire, quando cala la notte addentrarsi nel Castello tramite la visita serale delle sue sale con preziosi affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi.

È possibile, inoltre, fruire del solo servizio di cestino picnic o della sola visita al Castello.

Orari

Ore 19.30 | Picnic in giardino o aperitivo (da prenotare)

Ore 21.00 | Passeggiata lungo le mura e, a seguire, visita speciale del Castello (durata: 90 minuti circa)







Aperitivi in giardino

7, 8, 9, 10 agosto

Il giardino delle palme, antico spazio verde del Castello della Manta, ospita la proposta estiva di Join Fruit: un fresco aperitivo a base di frutta da gustare seduti comodamente all’ombra degli ombrelloni o delle palme.

L'aperitivo è offerto da Join Fruit, organizzazione di Produttori Ortofrutticoli di Verzuolo, che desidera promuovere assaggi di frutta fresca, facendo scoprire al pubblico i frutti dell’arte e del territorio. Per il quinto anno, con l’iniziativa “Una pausa con la frutta: ma che bene che ti FAI!” dal 7 al 10 agosto dalle ore 18 alle ore 20 i visitatori saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta di un prodotto 100% naturale, preparato esclusivamente con la frutta coltivata dagli agricoltori dell’O.P., utilizzando un metodo innovativo che consente di mantenere inalterate le proprietà nutrizionali e le caratteristiche organolettiche della frutta. Le spremute a freddo di frutta diventeranno la base di cocktail freschi e composti al 100% di frutta fresca. L’iniziativa, realizzata grazie al supporto di UNAPROA e al contributo dell’Unione Europea, nasce dalla volontà di promuovere un consumo consapevole della frutta fresca di stagione e, allo stesso tempo, di valorizzare i frutti dell’arte e del territorio piemontese, avvicinando le persone al patrimonio di eccellenze artistiche e produttive che caratterizzano questa area del Piemonte. L’accesso è su prenotazione per un massimo di 40 ospiti per serata.

ORARI

ore 17.30 | arrivo nel giardino delle Palme e presentazione del progetto a cura di Join Fruit

ore 18.00 | show drinking con interventi del barman e della nutrizionista

ore 18.30 | avvio dell’aperitivo con breve visita del Castello

ore 20.00 | chiusura della serata

Astronomi per una notte

10 e 11 agosto

In occasione della Notte di San Lorenzo, sabato 10 e domenica 11 agosto, i visitatori potranno partecipare all’appuntamento “Astronomi per una notte”. L’astrofilo Bartolomeo Davide Bertinetto condurrà gli ospiti nell’osservazione della volta celeste e delle leggendarie lacrime di San Lorenzo, lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al sole. Per la sera è previsto il picnic al tramonto e successivamente partirà la visita speciale del Castello e la caccia alle stelle.

ORARI

Ore 19.30 | Picnic in giardino o aperitivo (da prenotare)

Ore 21.30 | Partenza della visita speciale del Castello e, a seguire, osservazione della volta celeste (durata: 90 minuti circa)

Ore 23.30 | Chiusura dell’evento







Camminate con la luna piena

17 agosto

Nelle serate di sabato 17 agosto e venerdì 20 settembre il Castello sarà il punto di partenza per Camminate con la luna piena, alla scoperta delle vie di natura e cultura nella Riserva della Biosfera del Monviso - MaB UNESCO. Il percorso consentirà di conoscere l’ambiente collinare e il paesaggio suggestivo intorno alla Manta attraverso sentieri e strade illuminate esclusivamente dalla luna piena. È necessaria la prenotazione online. Il percorso previsto è su terreno misto e non è adatto ai passeggini. Si consigliano abbigliamento comodo, scarpe adeguate e torcia. Possibilità di consumare il picnic al Castello o un aperitivo nel giardino prima della passeggiata. L’esperienza si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di brutto tempo i visitatori saranno contattati per la modifica di programma.

ORARI

Ore 19.45 | Picnic in giardino o aperitivo (da prenotare)

Ore 21.00 | Ritrovo nel giardino del Castello per la partenza della camminata (durata: 90 minuti circa)

Ricordiamo che per partecipare agli eventi di Sere FAI d’Estate è necessario prenotare il biglietto online sul seguente sito: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Il cestino picnic è da prenotare all’indirizzo mail faimanta@fondoambiente.it a seguito della prenotazione online dei biglietti. Il costo del cestino picnic non è compreso nel costo del biglietto.

Le Sere FAI d’Estate al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Comune di Manta e Provincia di Cuneo.

Consulta il calendario completo e le informazioni dettagliate su www.serefai.it