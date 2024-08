Attiva da oggi l’ordinanza “anti caldo” della Regione: stop al lavoro pomeridiano se il caldo è troppo forte

Si partirà da oggi (lunedì 5 agosto), in Piemonte, con l’astensione dalle attività lavorative per i settori agricolo, florovivaistico, edile e affini nelle ore più calde della giornata.



L’ordinanza “anti caldo” - valida anche per la provincia Granda, ovviamente - è stata ufficialmente firmata dal governatore Alberto Cirio e dall’assessore alla sanità Federico Riboldi venerdì 2 agosto, dopo lunghi incontri operativi con le associazioni di categoria e i sindacati volti a definire i limiti e le specifiche dell’ordinanza stessa di modo da garantire la sicurezza dei lavoratori davanti alle intense ondate di caldo dell’estate in corso e allo stesso tempo anche gli interessi datoriali.



La misura avrà decorrenza almeno sino al 31 agosto e riguarderà – come detto, nell’ambito dei settori indicati - i lavoratori subordinati e autonomi e dei soggetti equiparati che svolgano attività classificabili come “fisica intensa” o equiparabili e si trovino in condizioni di prolungata esposizione diretta ai raggi solari in giornate particolarmente calde (e dove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio), e la fascia oraria 12.30-16.



La presa di posizione arriva da una precisa spinta del Ministero della Salute e dell’Inail. E proprio sulla mappa di rischio messa a disposizione da quest’ultima, aggiornata in live - e dal valore corrispondente alle ore 12 -, si baserà la decisione di interrompere le attività lavorative.



“Sulla base dei rischi sanitari per chi, durante l’attività di lavoro intenso, è esposto in maniera diretta e prolungata al sole, la Regione ha stabilito una serie di limitazioni a tutela della salute – hanno commentato Cirio e Riboldi -. Ringraziamo le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per il contributo e la disponibilità manifestati nei giorni nei quali abbiamo lavorato insieme alla stesura dell’ordinanza”.



A questo link si può scaricare il testo completo dell’ordinanza. A questo, invece, le FAQ.