Fossano: mercato più sicuro con lo spostamento di alcuni banchi in piazza Dompè

Il Comune di Fossano ha modificato la posizione di alcuni banchi di ambulanti nel mercato settimanale del mercoledì, come concordato da tempo con gli stessi commercianti, ritenendo la nuova collocazione più sicura per loro, i clienti ed i pedoni.

“Durante un incontro con i rappresentanti di categoria - spiega Giacomo Pellegrino, assessore alle attività produttive e commercio del Comune di Fossano - era stato concordato che, in concomitanza con il rinnovo delle concessioni, si sarebbero spostati alcuni banchi del mercato settimanale, per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità. E così è stato fatto”.

Quattro le bancarelle trasferite: la loro posizione nel tratto di Via Roma dove ci sono le intersezioni con Via Merlo - Piazza Battuti Rossi, con il transito di autovetture in prossimità dei banchi, portava ad un traffico intenso, con auto che passavano troppo vicine ad ambulanti, pedoni e clienti. Una “promiscuità veicolare e pedonale”, come si legge sulla delibera comunale che ha attuato il provvedimento, che rendeva pericoloso quel tratto di mercato.

“Per questo - conclude l’assessore Pellegrino - è stata individuata una nuova area per le quattro bancarelle, che da ora in poi si troveranno in Piazza Dompé”.