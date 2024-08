Inaugurata a Niella Belbo la mostra fotografica e pittorica “Il Silenzio della Bellezza”

E’ stata inaugurata venerdì a Niella Belbo la mostra fotografica e pittorica “Il Silenzio della Bellezza”, realizzata da operatori e ospiti della Residenza San Giovanni attiva in paese dal 2003 ospitando persone con disabilità e gestita dalla Cooperativa Coesioni Sociali di Alba.

“La mostra unisce il silenzio colmo di magia dei paesaggi niellesi con il silenzio colmo di parole dei nostri ragazzi che vivono una condizione esistenziale diversa, sicuramente complessa ma per noi portatrice di una bellezza intrinseca”, hanno spiegato gli operatori nel corso dell’inaugurazione. “Il paese di Niella Belbo ci accoglie da anni con grande affetto e disponibilità. Abbiamo voluto valorizzare questo luogo perché ormai fa parte di ognuno di noi”.

“Ringraziamo in particolare la Pro loco e il comune per essersi messi a disposizione con riguardo e premura e ci auguriamo che questo sia l'inizio di una lunga collaborazione. Infine ringraziamo la nostra cooperativa Coesioni Sociali per aver reso possibile tutto questo”, hanno concluso gli operatori.

I dipinti in mostra sono ad opera dell’operatrice socio sanitaria Sabina Bertola insieme ai ragazzi artisti Rosa, Piermario, Gianluca e Davide; le foto invece sono scatti dell’educatrice Maria Teresa Giorgetti che è stata ispirata dall'incanto dei paesaggi di questo luogo che l'hanno colpita in vari momenti delle sue giornate.

La mostra rimarrà aperta nel salone polifunzionale di Niella Belbo per due settimane e sarà possibile visitarla dalle 9 alle 18. Le opere saranno poi esposte ad Alba nei locali del centro polifunzionale H Zone e a Cerretto Langhe oltre che in altri comuni di Langa.