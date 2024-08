“Non ti dimenticheremo mai”: a San Magno di Peveragno il primo memorial ad Andrea Riba

“Chi ha conosciuto Andrea sa che il modo migliore per continuare a farlo vivere è ricordarlo con i suoi amati trattori, un bicchiere di Sangria in mano e fare del bene”.



Sarà una giornata emozionante domenica 18 agosto a San Magno di Peveragno, in occasione del primo memorial dedicato ad Andrea Riba, il 28enne deceduto a maggio dello scorso anno a seguito di un incidente.



Il ritrovo nel campo vicino alla chiesa. I trattori potranno arrivare sul posto dalle ore 9 alle ore 19, l'importante che restino fino alle ore 22 per l'accensione della scritta "San Magno".



Al mattino, verrà celebrata alle ore 11 la Santa Messa con a seguire la benedizione dei trattori, mentre al pomeriggio, dalle ore 16, ci sarà “Una sangria per Andrea”, il cui incasso verrà devoluto all'associazione Neuroland onlus che opera presso l’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.



Sostegno e ricerca rappresentano il filo conduttore dei progetti di questa associazione, che sostiene le famiglie dei piccoli pazienti per quanto riguarda il rapporto logistico e burocratico con l’ospedale, sostenendone eventuali difficoltà economiche. Supporta inoltre, attraverso importanti progetti di ricerca, l’aggiornamento sia dei medici sia del personale paramedico, per cure sempre all’avanguardia. Infine, offre il proprio contributo all’acquisizione di apparecchiature che permettano cure all’avanguardia e negli ultimi anni ha anche provveduto a rinnovare i locali di lavoro ed il loro arredamento per migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti.



Alle ore 19 ci sarà la polenta per tutti i trattoristi, mentre dalle ore 21 avrà inizio la street food e serata giovani con dj Roberto Bussi. Alle ore 22 il momento più emozionante: l’accensione della scritta "San Magno".



“Non ti dimenticheremo mai Andrea. Vi aspettiamo numerosi per una giornata speciale”.



E' gradita la prenotazione al 320 5733549.