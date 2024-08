Piano transizione 5.0, Scarzella: "Importanti agevolazioni per le imprese"

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, Ing. Adriano Scarzella, sottolinea l’importanza del Piano di transizione 5.0, che offre alle imprese italiane la possibilità di beneficiare di importanti agevolazioni, per gli investimenti che si effettueranno nel 2024-25 nel campo dell’innovazione e della transizione energetica.



In questo contesto è stata ampliata la possibilità agli Ingegneri Iscritti alle sezioni A e B, insieme ai Periti Industriali iscritti in alcune sezioni specifiche, di diventare soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni obbligatorie previste dalla disciplina.



In questo contesto è sempre più importante sottolineare l’importanza della formazione continua che gli Ordini degli ingegneri perseguono per offrire alla società, dei professionisti dotati di una elevata qualità professionale, che rafforza le alte competenze di una professione che serve a migliorare le qualità e la sicurezza delle opere necessarie per la società civile.