Piasco, la direzione di Bene Banca smentisce la chiusura totale della filiale: "Strumentalizzazione scorretta"

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Simone Barra, direttore generale di Bene Banca, che risponde a quanto riportato dal nostro giornale relativamente alla paventata chiusura della filiale di Piasco.



Gentile Direttore,

leggiamo con un certo stupore come un paio di esponenti della minoranza piaschese nel Consiglio comunale del 30 luglio abbiano lanciato un “grido di allarme” per la possibile chiusura definitiva della nostra filiale di Piasco.



Quanto asserito dai signori Panero e Fraire è totalmente destituito di qualsiasi fondamento. Bene Banca da 127 anni serve i territori cuneesi e ha anche recentemente aperto uno sportello a Venasca, in controtendenza rispetto agli altri Istituti di Credito che abbandonano i nostri paesi.



Strumentalizzare la chiusura a cavallo di Ferragosto, peraltro già avvenuta nel 2022 e funzionale soltanto a consentire ai dipendenti di fruire delle ferie nel periodo più tranquillo dell’anno, è onestamente scorretto e presenta profili potenzialmente diffamatori.



Per questa volta diamo la colpa alla calura estiva. Nel futuro ci riserveremo di tutelare, come sempre facciamo, il buon nome della nostra cara Bene Banca.



Piasco/Venasca rappresentano due filiali strategicamente importanti per noi e stanno continuando a crescere rapidamente, mese dopo mese, a discapito di tutti gli altri Istituti: testimonianza che i piaschesi vogliono bene al nostro modo di lavorare, vicino alle persone.