Bra, circolava con una patente estera risultata falsa: denunciato dalla Polizia Locale

Stava circolando a bordo di una Ford quando è stato fermato per un controllo da un equipaggio della Polizia Locale di Bra; dall’analisi dei documenti gli agenti hanno immediatamente notato che la patente di guida estera esibita dal conducente presentava caratteristiche difformi dal consueto.

Pertanto, il documento è stato posto sotto sequestro e il conducente deferito in stato di libertà alla Procura astigiana per il reato di falsità in atto pubblico. Il successivo esame tecnico presso il Nucleo di investigazioni scientifiche della Polizia locale di Torino ha confermato che si trattava di un documento contraffatto.

Oltre al deferimento, gli agenti hanno contestato al venticinquenne domiciliato in città la pensate sanzione prevista dal Codice della Strada.