Angelo Duro all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere con lo spettacolo "Sono cambiato"

Ciccioni, omosessuali, disabili, preti, poveri, donne, figli, genitori... ne ha davvero per tutti Angelo Duro, ieri sera a Cervere, a chiudere l'Anima Festival, edizione 2024. E non risparmia nemmeno il pubblico, bersaglio dei suoi feroci attacchi.

Piace o non piace, Duro è così. Prendere o lasciare. Il comico palermitano, che non si sente un comico, perché, come sottolinea, dice solo la verità, è violento e cattivo in ogni battuta. Niente di politicamente corretto, nessun buonismo, nessuno sconto. Non gli importa di farsi odiare, anzi.

Alcuni spettatori che, forse non preparati ad uno spettacolo di questo tipo, si alzano e lasciano l'anfiteatro, lo gasano. Nel suo "Sono cambiato", che sta registrando un sold out dopo l'altro, dimostra di esserlo davvero. Se prima era cattivo, irriverente, scontroso, ora lo è semplicemente ancora di più.

Risate e applausi per lui, che saluta il pubblico chiedendo a tutti di alzare il dito medio al cielo.

Ieri sera si è conclusa un'edizione da record per il Festival che, ormai da anni, arricchisce l'estate cuneese. I fratelli Chiarlo hanno fatto nuovamente centro, proponendo artisti che hanno infiammato e fatto cantare il pubblico. Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Tozzi, Mahmood e Venditti gli ospiti di questa edizione. Anima Festival è terminato, pronto a riorganizzarsi per l'edizione 2025.