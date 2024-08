A maggio il distacco di intonaco dalla palestre delle medie di Borgo: affidati i lavori di messa in sicurezza

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha affidato alla ditta Alpi Marittime di Roccavione i lavori di controllo delle solette e demolizione delle parti danneggiate, per la messa in sicurezza dei locali della scuola media Sebastiano Grandis. Si tratta di un affidamento diretto per un importo di quasi 9mila euro. La determina è di fine luglio.

La sindaca Roberta Robbione: "Questa è solo la prima parte dell'intervento. Stiamo correndo contro il tempo, si sta definendo il progetto definitivo che prevede una spesa decisamente importante".

Il 30 maggio scorso si verificò il distacco di parte dell'intonaco di una porzione di soffitto della palestra dell'istituto sito in piazza Don Raimondo Viale. Nessuna persona era rimasta coinvolta.

Un evento che, secondo l'ordinanza comunale di parziale inagibilità del fabbricato scolastico, era "stato causato dal fenomeno dello 'sfondellamento' delle pignatte della soletta in laterocemento".

In seguito al sopralluogo, effettuato proprio il giorno stesso del cedimento, era stata la dirigente scolastica Luciano Ortu a richiedere all’Ente proprietario “la verifica urgente di tutti i soffitti sovrastanti e sottostanti la palestra, al fine di verificarne la stabilità e scongiurare altri fenomeni di sfondamento, ma anche la verifica delle condizioni dei soffitti dell’altra ala dell’edificio, ove la tipologia di struttura è la medesima della palestra, con predisposizione di analoga relazione ed interventi di messa in sicurezza”.