Bra è nuovamente “Comune ciclabile”

Per il terzo anno consecutivo Bra si conferma “Comune ciclabile”. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha infatti rinnovato alla città della Zizzola la bandiera gialla della ciclablità italiana (con due ruote su un massimo di cinque) anche per il 2024, premiando così l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta, intesa come modello di mobilità sostenibile.

“Per il futuro”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Mobilità sostenibile Francesca Amato, “punteremo ad ampliare ulteriormente le Zone 30 cittadine, senza dimenticare il grande progetto della Ciclovia tra Langhe e Roero attraverso il ponte sospeso Carlo Alberto con cui verrà realizzato un percorso ciclabile in grado di unire il territorio braidese e roerino a quello albese e alle Langhe, incrementando notevolmente il fenomeno del cicloturismo”.