Ferragosto a Limone: dal 12 al 18 agosto musica, animazione, cultura e outdoor

In vista del Ferragosto, Limone Piemonte propone una settimana ricca di eventi per celebrare al meglio la festa più attesa dell’estate, tra musica, animazione, eventi culturali e outdoor.

Lunedì 12 agosto a Limonetto battesimo della sella con attività di avvicinamento e giochi con i pony.

Martedì 13 agosto è in programma in mattinata un’escursione per bambini e famiglie tra le borgate di Limonetto alla scoperta delle mucche in alpeggio.

Un percorso ad anello dedicato ai bambini dai 4 in su, un cammino intervallato da storie, racconti, attività didattiche e degustazione di formaggio nostrano.

Partenza alle 10 dalla piazza della chiesa di Limonetto, rientro previsto intorno alle 13. È consigliato un abbigliamento comodo, scarponcini o scarpe da ginnastica con una buona suola, k-way, zainetto con borraccia e merenda, eventuale cappello e occhiali da sole.

Il costo dell’escursione è di 6 euro a persona, ma sono previsti sconti per le famiglie.

Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Nel pomeriggio la frazione organizza alle 16.30 presso l’Anfiteatro, uno spettacolo per famiglie dal titolo “Magia in sogno”. In serata, polentata sotto le stelle a cura della Proloco di Limonetto (info e prenotazioni: prolocolimonetto@gmail.com) e, a seguire, alle 21 il concerto dei Lou Pitakass, che intratterranno il pubblico con un repertorio di musiche tradizionali e brani originali, unendo i suoni occitani ai generi più moderni come il rock.

Mercoledì 14 agosto a partire dalle 9 al campetto di Limonetto torneo di calcio dedicato ai ragazzi under 14.

Sempre a Limonetto, nel pomeriggio, dalle 16, Matteo Fossati esporrà le sue fotografie sulle montagne del territorio.

Sempre alle 16, nella Biblioteca-Museo dello sci di Limone, lettura animata con laboratorio creativo per i bambini dai 3 ai 6. Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 0171 926663 - bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Giovedì 15 agosto dalle 14.30 in Piazza del Municipio animazione per famiglie il “Summer Fun: un Ferragosto senza freni”. Al timone della giornata di musica e spettacolo Andrea Caponnetto, che insieme ai ragazzi di Zenzero e Movin' On, intratterrà il pubblico con un doppio show pomeridiano e serale per tutte le età.

Nel pomeriggio il pubblico verrà messo alla prova con numerosi giochi retrò nei quattro maxi stand allestiti sulla piazza (iscrizioni entro le ore 15), mentre Dj Pog (Diego Baudino) testerà le conoscenze dei partecipanti sulle hit degli ultimi anni.

In serata, ci sarà l’evento “The Rhythm of the night”: grande sfida a squadre, dove competenze musicali (dagli anni 60 ad oggi), doti canore e coreografiche verranno premiate.

Venerdì 16 agosto dalle 15.30 alle 17.30 Limone propone una visita guidata gratuita del centro storico e dei suoi principali monumenti, con partenza da Piazza del Municipio. Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Turistico: 0171 925281.

Alle 21, salirà sul palco del Teatro Alla Confraternita Alberto Marubbi, per esibirsi in uno spettacolo di brevi monologhi e giochi di parole che coinvolgerà il pubblico in una serata di divertimento intelligente e sorprese linguistiche. Ingresso libero.

Sempre venerdì 16 agosto a Limonetto dalle 9 torneo di pallavolo (info: prolocolimonetto@gmail.com). A seguire in serata, dalle 21, grande caccia al tesoro nel centro storico della frazione.

Sabato 17 agosto alle 9 si terrà la We Run Limonetto, camminata non competitiva sui sentieri della frazione. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Alle 17 la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d'autore” Franco Delpiano e Fausto Giuliano presenteranno “Masche fäje servan”, edito da Primalpe, una raccolta di leggende popolari e un elogio a tutto il mondo invisibile e fantastico. Ingresso libero.

In serata, a partire dalle 21, Piazza del Municipio si animerà con lo show di Luca Guaraldi che presenterà uno spettacolo coinvolgente e ricco di energie sulle note dei più grandi successi internazionali. In contemporanea, a Limonetto, intrattenimento musicale e dj set by Dionisy.

Domenica 18 agosto sarà la band Geno & his Rockin’ Dudes, con la musica dei più famosi brani rocknroll e r&b, a chiudere la rassegna limonese “Note d’acqua” al Lago Terrasole.

La formazione, guidata da Geno B. Goode, alias Carmelo Genovese e composta da voce, chitarra, pianoforte, basso (o contrabbasso) e batteria, con l’occasionale aggiunta del sax o di altri strumenti, si esibirà domenica 18 agosto, rigorosamente a bordo di una zattera galleggiante sulle acque del lago a 1.750 metri di altitudine.

Il concerto avrà due ospiti speciali giunti per l’occasione: Veronica Sbergia e Max de Bernardi, che porteranno sul palco il loro contributo intriso di country blues, ragtime, hokum, jug band music e musica rurale degli anni ’20 e ’30.

Lo spettacolo ha inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese ed è accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Quota 1400. In alternativa, è possibile raggiungere il lago Terrasole anche partendo a piedi dal centro storico, seguendo i sentieri segnalati con un tempo di percorrenza di circa due ore e mezza.

In alternativa, per gli amanti delle escursioni è in programma il Giro dei Laghi del Frisson con la guida Monica Dalmasso. Un percorso ad anello che prevede 700 metri di dislivello e circa tre ore di risalita partendo dalla borgata di Palanfrè, a Vernante, diventata famosa per il suo bosco “bandito”, dove i faggi hanno sempre avuto la funzione di proteggere l’abitato dai pericoli delle valanghe e per questo sono diventati secolari, per giungere al Lago inferiore del Frisson (2080 metri), dove si specchia l’omonima montagna.

Ritrovo alle 9 presso il piazzale auto di Palanfrè (a circa 8 km da Vernante), rientro previsto per le 16.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di scarponcini comodi e con una buona suola, abbigliamento adeguato alla quota, giacca antivento, occhiali e crema solare, borraccia e pranzo al sacco. È possibile prendere parte all'escursione anche con i cani, ma è consigliabile avere con sé il guinzaglio.

Costo: 15 euro; previste riduzioni per bambini e ragazzi. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it. L’escursione verrà riproposta anche domenica 11 agosto nelle stesse modalità.

Alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la conferenza “Alimentazione e Salute” del dottor Marco Missaglia con la presentazione del libro “Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione”. A seguire degustazione di fiori eduli con i prodotti delle aziende Raverabio e Tastee.it di Albenga. Ingresso libero

Sempre domenica 18 agosto, a Limonetto, si festeggerà la festa patronale di San Chiaffredo con la Santa Messa dedicata alle ore 10.

Nel pomeriggio, dalle 16 presso l’Anfiteatro la frazione propone un laboratorio di pittura per bambini con letture di testi a cura dell’autore Paolo Usai.

Per tutto il weekend del 17-18 agosto le vie del centro storico si animeranno con le bancarelle dei commercianti limonesi per il consueto appuntamento del Desbarasse.

Inoltre, fino al 28 agosto resterà aperta tutti i giorni, dalle 18 alle 22, la mostra dello scultore limonese Osvaldo Moi nell’atelier allestito in Via Roma 25. Ingresso libero (possibilità di visite in orari diversi contattando l’artista al numero 333 7999130).

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 –www.limonepiemonte.it).

Per info su orari di apertura e costi degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it ).