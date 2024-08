Sabato 10 agosto una serata per scoprire le stelle della borgata Paraloup

In occasione della magica “notte delle stelle cadenti” vi invitiamo a scoprire Paraloup - “al riparo dai lupi” in occitano - la borgata alpina situata a 1360 m nel comune di Rittana, in provincia di Cuneo, in Valle Stura.

Per secoli ha accolto pastori e greggi e, durante la Resistenza, è stata un luogo di trasformazione per circa 200 ventenni che, partiti contadini, studenti, artigiani da ogni parte d’Italia, qui si sono tras-formati in partigiani e sono scesi a valle a lottare per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, tra cui Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Giorgio Bocca e Nuto Revelli.

Con Stefano Melchio, geologo e guida naturalistica, si scopriranno la biodiversità dell’ambiente durante la camminata di avvicinamento da Chiot Rosa alla borgata (50’) immergendosi nella natura di questo angolo della valle Stura. Conoscerete la storia della borgata, oggi un laboratorio a cielo aperto che invita ad un ritorno sostenibile alla vita, alla cultura e al lavoro in montagna, un ritorno guidato dalla consapevolezza e dalla sensibilità per la memoria storica delle genti che hanno abitato questo luogo, che ha ospitato una forma molto particolare di Resistenza, una “Resistenza di comunità” e che oggi declina tra le sue baite questa vocazione nella sua natura fortemente ibrida, sperimentale e multidisciplinare.

Sarà possibile visitare il “Museo dei Racconti” attraverso le quattro epoche che hanno caratterizzato più significativamente la storia di Paraloup: la fine dell’Ottocento, con le migrazioni alpine, il periodo della Lotta di Liberazione dal nazifascismo, l’epoca dello spopolamento delle Alpi e il ritorno alla vita in montagna di oggi.

Cenerete nel rifugio, tornando alla semplicità della cucina alpina a base di polenta e formaggi del luogo e, aspettando le stelle cadenti, ci si potrà godere di un recital di musica e teatro nella fantastica cornice del teatro all’aperto affacciato su un panorama mozzafiato messo in scena da “Palcoscenico”. Infine, assistiti e guidati dai volontari dell’Associazione Astrofili Bisalta, si potrà osservare il cielo stellato grazie a due potenti telescopi e al luogo privilegiato, completamente privo di inquinamento luminoso.

Alla luce delle proprie torce si tornerà così, a notte inoltrata, alla zona di incontro di Chiot Rosa, carichi di tante nuove emozioni.

Programma:

17:30 – Area di sosta Chiot Rosa (Rittana) – posteggio auto, accrediti al banco FAI e incontro con la guida Stefano Melchio

18:30 - Visita con guida alla borgata e al “Museo dei racconti”

20:00 - Cena al rifugio

21:00 - Recital/performance artistica sul tema “Stelle” a cura di “Palcoscenico”

22:00 - Osservazione guidata del cielo con telescopi a cura dell’Associazione Astrofili “Bisalta”

23:30 - Ritorno autonomo al Chiot Rosa (munirsi di torcia)

Contributo suggerito a partire da €. 38,00 – Iscritti FAI €. 33,00 (per i bambini under 12 anni non è previsto contributo e la cena sarà a carico dei partecipanti) Possibilità di iscriversi al FAI in loco (tessera FAI) e usufruire da subito dei vantaggi.

Prenotazione obbligatoria sul portale faiprenotazioni.fondoambiente.it entro il 5/08/24. I posti prenotati consentono di organizzare al meglio l’esperienza di visita.

Si consiglia un abbigliamento sportivo con scarpe comode e torcia elettrica per il rientro a notte inoltrata. L'evento si terrà anche in caso di maltempo.

Con il patrocinio di: Comune di Rittana In collaborazione con: Fondazione Nuto Revelli – Borgata Parloup Con il contributo di: Fondazione CRC – Banca di Boves.