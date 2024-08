DDL Montagna, Bergesio (Lega): “Grazie al Ministro Calderoli passo in avanti fondamentale a tutela delle terre alte”

"Ringrazio il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli per l’importantissimo lavoro svolto a sostegno della montagna, territorio in passato ai margini dell’azione di governo e che oggi, grazie al lavoro del Governo e in particolare del Ministro, torna ad avere il giusto e doveroso riconoscimento”.

Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio mentre la Commissione Bilancio del Senato sta procedendo all’esame degli oltre 250 emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

“Da sempre il Ministro Calderoli è vicino alle nostre “terre alte” delle quali ascolta le istanze e fornendo risposte concrete ed efficaci, che culminano oggi nel disegno di legge 1054”, continua il parlamentare cuneese della Lega.

Il ddl è finalizzato a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani, raccogliendo in un unico testo le varie misure a favore di queste zone, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei Comuni montani. Obiettivi principali: sostenere le attività produttive esistenti e attrarre investimenti, fronteggiare il problema dello spopolamento, consentire alla popolazione residente di fruire di tutti i servizi essenziali (scuola, sanità, connessione, mobilità), promuovere l'agricoltura e la gestione forestale, anche tutelando e valorizzando il patrimonio culturale montano, incentivi allo sviluppo e misure a sostegno del tessuto socio-economico per contrastare lo spopolamento e ridurre i divari territoriali, insieme a una precisa definizione di montagna.

Il Senatore Bergesio conclude: “La legge-quadro si pone l’obiettivo di dare risposte alle esigenze dei territori di montagna, che, come correttamente li ha definiti Calderoli, sono un patrimonio del nostro Paese e vanno non solo salvaguardati ma soprattutto valorizzati. Quella a favore della montagna è una storica battaglia della Lega, che da sempre ha a cuore le terre alte e le persone che con tenacia le abitano e le tutelano. Con la Lega abbiamo presentato proposte importanti, che sono state accolte, e continueremo ad impegnarci per dare il nostro contributo su questo tema prioritario. Continuiamo a portare avanti il grande lavoro della Lega nell'interesse dei territori. Ora l’auspicio è che per settembre la legge quadro potrà essere calendarizzata”.