Cuneo: il cinema Monviso non si ferma neanche ad agosto

Prima di convolare a nozze, Alice e François decidono di riunire le loro due famiglie. Nell’occasione, riservano ai loro genitori un regalo originale: un test del Dna per scoprire le origini dei loro antenati. La sorpresa si trasformerà in un boomerang quando i risultati, per la grande famiglia aristocratica dei Bouvier-Sauvage e per quella dei più modesti Martin, saranno a dir poco inaspettati. Questa la trama di “Matrimonio con sorpresa”, una commedia degli equivoci che vede alla regia l’eclettico Julien Hervé, conosciuto in Francia per essere stato uno degli autori dell’irriverente e caustico programma satirico di Canal+ “Les Guignols”. La notizia è che la pellicola, che vede protagonista l’accoppiata formata da Christian Clavier e Didier Bourdon, è stata inserita nella programmazione del Cinema Monviso a partire da giovedì 8 agosto e sarà disponibile sino a martedì 13 (ore 21).



Come già annunciato la programmazione della sala di via XX settembre non andrà incontro a pause nemmeno nella settimana di Ferragosto. In seguito al consueto stop settimanale del mercoledì, il Monviso riprenderà l’attività il giorno dell’Assunzione con “Gli indesiderabili”, di Ladj Ly. Si tratta ancora una volta di una produzione francese.



Nel film il regista riprende il discorso cominciato con “I Miserabili”, che gli valse una candidatura agli Oscar, ma con alcune differenze d’impostazione. Ambientato nella periferia di Parigi, dove la questione abitativa e quella dei cittadini di seconda e terza generazione si legano in un nodo che le istituzioni faticano a sciogliere. La trama è basata sulla contrapposizione tra la giovane attivista Haby e il sindaco Pierre Forges.



Il secondo vorrebbe abbattere il “Bâtiment 5”, un falansterio dove abitano tante persone di ogni età e provenienza. Haby tiene testa al “Maire”, avviando una battaglia politica per evitare che l’edificio venga raso al suolo, ma la tensione si alzerà fino a deflagrare, proprio nella notte di Natale. La pellicola è in programmazione da giovedì 15 a martedì 20, sempre alle ore 21.



Se mercoledì 21 la sala osserverà il giorno di riposo, l’attività ripartirà giovedì 22 con “Era mio figlio”. Un film intenso sui rimpianti e sulla difficoltà di lasciar andare. È incentrato su questo il nuovo lavoro scritto e diretto dal pluripremiato regista israeliano Savi Gabizon, remake in lingua inglese del precedente “Ga'agua”, girato in ebraico. Il film può contare sulla convincente partecipazione della star Richard Gere. Di seguito la trama: Daniel è un ricco newyorkese che non ha mai voluto figli. Un giorno incontra la sua ex fidanzata canadese di vent'anni prima, che gli rivela due cose agghiaccianti: suo figlio è morto in un incidente stradale e il padre era proprio Daniel. Inizia così per lui un viaggio in cerca di un figlio mai conosciuto. Per capire che tipo di persona fosse e costruirsi dei ricordi ex novo parlerà con i suoi amici, i compagni di college e la professoressa che gli aveva rubato il cuore, in un crescendo di scoperte non sempre piacevoli. Per lui il figlio diventerà una vera e propria ossessione. Anche in questo caso l’appuntamento con la proiezione è alle 21, stavolta da giovedì 22 a martedì 27.

Per informazioni sulla programmazione

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: https://www.comune.cuneo.it/cultura/cinema-monviso/proiezioni.html.

In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818, o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666.

I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento all’indirizzo http://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione.