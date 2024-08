Ceva, approvato l'assestamento generale di bilancio. Divergenze su Seva Ca Bugia, la maggioranza: "Ottimo ritorno anche per il commercio"

È stato approvato nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, lo scorso mercoledì 31 luglio, l'assestamento generale di bilancio del comune di Ceva.

"In merito - commenta il sindaco Fabio Mottinelli insieme alla maggioranza - evidenziamo che il documento trae ancora origine dalle impostazioni dell'amministrazione precedente, arrivando in corsa verso la scadenza dei termini per la presentazione di questo documento dove gli uffici avevano già preparato gran parte della stesura abbiamo inserito, come cifre importanti, 150 mila euro per avviare l'apertura del ponte del Villarello e 167 mila euro per completare le barriere mancanti lungo Tanaro, la funzione del manufatto in progetto è quella di difendere la vasta area di Piazza della Libertà e la confinante area della Caserma dall’eventuale tracimazione di piene".

Queste sono le risorse allocate più impattanti sul bilancio. Sono stati poi inserite delle somme aggiuntive su scuole e biblioteca.

"Nei prossimi mesi - aggiungono dall'amministrazione - prenderà più forma la nostra linea programmatica proiettata sul bilancio".

Il gruppo di opposizione ha espresso disappunto sulle somme investite nella manifestazione Seva Ca Bugia.

"È questione di linea politica, - hanno replicato dalla maggioranza -l'amministrazione precedente ha scelto di spendere quasi 11 mila euro per gli ombrelli in via Marenco e 9 mila euro per la manifestazione 'La Prima'. Crediamo che 9 mila euro investiti per Seva Ca Bugia, abbiano avuto un ritorno maggiore, anche in termini economici per le attività che hanno partecipato, rispetto alla manifestazione 'La Prima' o rispetto alla spesa per gli ombrelli. È una linea che difendiamo con risultati apprezzabili da tutti".

Nel corso della seduta sono poi state nominate le commissioni di edilizia ed ornato, è stato approvato il nuovo regolamento per la commissione agricoltura e nominati i consiglieri che faranno parte delle commissioni agricoltura e formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'appello.