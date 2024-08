La Croce Bianca Ceva e la Croce Verde di Saluzzo ottengono il certificato sistema qualità

Le Pubbliche Assistenze Anpas, Croce Bianca di Ceva, Croce Verde di Saluzzo e Croce Verde di Mombercelli, al termine di un percorso supportato e accompagnato dal gruppo di lavoro interno ad Anpas Comitato regionale del Piemonte, hanno ottenuto il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015 che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per una organizzazione.

La società Globe Srl di Torino dopo aver svolto le verifiche necessarie sui processi operativi, sulla trasparenza gestionale e amministrativa, sulla formazione dei volontari e dei dipendenti, sulla sicurezza, sulla soddisfazione del personale interno e su altri parametri e indicatori presi in esame, ha certificato l’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo e gestionale delle tre associazioni Anpas.

Armando Gotta, responsabile Sistema qualità e accreditamento: "Le tre nuove certificazioni Iso 9001:2015 delle Pubbliche Assistenze di Ceva, Saluzzo e Mombercelli sono per noi motivo di soddisfazione e orgoglio. Salgono ora a sei le associazioni Anpas del Piemonte in possesso del Certificato Sistema Qualità e altre quattro sono in dirittura d’arrivo. È stato un impegno importante, ma gratificato dal raggiungimento del risultato con il coinvolgimento di diversi presidenti, consiglieri e volontari che hanno colto nella certificazione l'opportunità di rivedere le procedure e le istruzioni, aggiornandole alle nuove norme. Negli scenari della vita quotidiana, è sempre più evidente e ricercata la qualità, nelle professioni, nell'istruzione, nella sanità; forse una ragione in più per riflettere e avvicinarsi al Progetto Qualità Iso 9001:2015 di Anpas. Da parte mia un cordiale ringraziamento a tutti i collaboratori delle Associazioni che hanno saputo sommare l'impegno dell'emergenza con quello della redazione dei documenti".

"Attraverso la certificazione Iso 9001 – commenta Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte - è possibile standardizzare le migliori pratiche e promuovere una cultura di continuo miglioramento, con un impatto diretto sulla qualità dei servizi forniti. Questo continuo impegno non solo incrementerà l'efficienza operativa delle nostre associazioni, ma pensiamo possa rafforzare la fiducia che i cittadini ripongono in esse. Ci aspettiamo che la certificazione di qualità diventi un simbolo di affidabilità, un valore aggiunto per le comunità che serviamo e un faro di eccellenza nel panorama delle organizzazioni di volontariato".

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci, 698 dipendenti, di cui 81 amministrativi che, con 460 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 266 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 586.458 servizi con una percorrenza complessiva di 19.532.181 chilometri.