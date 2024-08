Sottopassi di Racconigi: "La Provincia seguirà le indicazioni della locale Amministrazione"

Caro Direttore,





ho letto la nota del Comitato "Per un sottopasso sostenibile" e desidero, per chiarezza, evidenziare come l'Ente che presiedo si astenga dal partecipare al dibattito pubblico-elettorale di qualsivoglia Comune del territorio provinciale. Nel caso specifico, oltre a rimandare al contenuto del nostro comunicato, sottolineo anche in questa sede che - come in ogni altro caso - la Provincia seguirà le indicazioni della locale Amministrazione mantenendo prioritaria la tutela degli interessi della Provincia stessa e fermo il rispetto delle prescrizioni dei competenti uffici.









Il Presidente della Provincia di Cuneo



Luca Robaldo