Bernezzo, Prazzo e San Damiano Macra realizzeranno tre interventi grazie al bando piccoli comuni

Tre comuni e un solo obiettivo: portare nuoviservizi e nuove strutture nei nostri piccoli paesi, la scuola e la formazione come punto di partenza e denominatore comune.

Così Bernezzo, Prazzo e San Damiano Macra hanno scelto di partecipare in forma associata al bando piccoli comuni.

Un unico progetto con tre interventi specifici per un contributo totale di 2.089.000 euro.



A Bernezzo 699.000 € serviranno a completare i lavori di messa in sicurezza della palestra comunale, già avviati nel mese di giugno 2024, a San Damiano 699.000 € per li completamento della nuova scuola elementare e materna che prevede un intervento complessivo di 2.500.000 € e a Prazzo 691.000 € serviranno per riqualificare l'ex Albergo Impero (già acquistato dal Comune) per dare avvio al progetto dell'Albergo Didattico.



Tutti e tre i comuni hanno presentato gli interventi con progetti definitivi ed un

cofinanziamento del comune di Bernezzo di 881.000 €, ed uno di 1.000 € di San Damiano Macra hanno sugellato l'operazione. lI nostro progetto si è posizionato al 29° posto nella graduatoria generale italiana composta da 2.638 progetti riferiti a 3.539 comuni che hanno partecipato e di cui solo 144 sono stati finanziati in questa tornata.

"Quando le buone idee hanno gambe per camminare e tecnici esperti sanno trascriverle per calarle sul territorio, i risultati non si fanno attendere.

Nuove strategie, forza di volontà, collaborazione fra enti e tanta tenacia danno grandi risultati". - commentano i sindaci dei tre comuni.



In autunno sarà convocata una conferenza stampa dove saranno illustrate le fasi operative e le strategie di intervento dell'Albergo Didattico.