Costigliole Saluzzo: il nuovo polo educativo pronto per settembre

I lavori per il nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo stanno procedendo rapidamente verso la conclusione, con l’obiettivo di essere pronti per l’inizio del prossimo anno scolastico a settembre.

Il nuovo complesso ospiterà sia la scuola primaria che quella secondaria di primo grado, offrendo spazi moderni e funzionali agli studenti.

Da alcuni giorni è iniziata la fase di smontaggio dei moduli provvisori, che hanno ospitato le lezioni negli ultimi due anni scolastici.

I moduli abitativi, che erano stati trasformati in vere e proprie classi, sono stati svuotati dei banchi, sedie, assieme agli altri arredi scolastici e, dopo la loro rimozione dall’area attigua alla nuova scuola, faranno spazio al cantiere della palestra scolastica, costruita secondo un progetto innovativo.

I lavori della palestra, che dureranno circa 12 mesi, dovrebbero concludersi in tempo per permettere agli studenti di utilizzarla già dall’anno scolastico 2025/26.

L'inaugurazione ufficiale della nuova scuola è un momento molto atteso dalla comunità, che potrà finalmente vedere realizzato un progetto di grande importanza per il territorio.

Vale la pena sottolineare che l'intero progetto è stato finanziato nell'ambito dei fondi per le nuove scuole, con il supporto del Pnrr.

Nonostante l’aumento dei costi dovuto al rincaro dei materiali, il comune è riuscito a coprire le spese grazie a una gestione oculata del bilancio, anticipando le somme necessarie in attesa del contributo statale.

Come spiega il vicesindaco Nicola Carrino che ha la delega al Bilancio: “L'edificio è finanziato completamente dal bando nuove scuole, poi transitato sul Pnrr, che avevamo presentato nello scorso mandato.

Era il 2018 quando avevamo iniziato a pensare a una scuola moderna, sicura, e innovativa anche dal punto di vista energetico.

Fortunatamente il nostro bilancio comunale, in ordine, ci ha permesso in questo mandato di anticipare le maggiori spese per i rincari che hanno colpito l'edilizia in questi ultimi anni”.

A fianco del nuovo polo scolastico, entro breve, si avvierà il cantiere per la nuova palestra, anche questa finanziata con lo stesso bando.

Come amministrazione abbiamo cercato di dare il massimo supporto all'impresa costruttrice, la ‘Iti’ di Modena, ai progettisti dello ‘Studio settanta7’ di Torino e ai tecnici”.

Il progetto ha coinvolto numerose aziende e artigiani locali, contribuendo così anche allo sviluppo economico della zona.

Il nuovo edificio scolastico è all’avanguardia dal punto di vista energetico, e antisismico con un basso impatto ambientale e collegato alla rete di teleriscaldamento comunale.

Per la fine del 2025 importante progetto che è già stato finanziato e riguarderà le aree esterne del polo scolastico, della palestra e della vicina sala polivalente.

I costi di realizzazione di tutto il polo scolastico superano i 6 milioni di euro.

Il polo scolastico comprende la scuola primaria al piano terra e la scuola media al primo piano, con aule moderne e spazi progettati per favorire l'interazione tra scuola e comunità. Al secondo piano ci saranno le aule a disposizione degli insegnanti.

In particolare al piano terra sarà presente un’area chiamata ‘Civic center’ dedicata a eventi e attività culturali, come presentazioni di libri, incontri e varie attività, aperto alla cittadinanza.

Le attività di ginnastica in attesa della nuova palestra continueranno a svolgersi nella vicina struttura coperta della bocciofila, grazie a un accordo con i gestori del locali.

Durante il periodo di due anni in le classi sono state ospitate nei moduli, le famiglie e gli studenti hanno affrontato un sacrificio non indifferente, ma la situazione è stata gestita con successo dall’Amministrazione comunale che fa sapere attraverso le parole del sindaco Fabrizio Nasi: “Esprimere un sincero ringraziamento alle famiglie degli studenti della scuola primaria e media, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, assieme a tutti i costigliolesi per la pazienza e la comprensione dimostrate durante il periodo dei lavori per il nuovo polo scolastico.

La collaborazione e il sostegno della comunità sono stati fondamentali per superare questo importante passaggio, e ora, con la conclusione dei lavori all'orizzonte, possiamo tutti guardare con orgoglio al risultato ottenuto.

Grazie per aver creduto in questo progetto e per aver contribuito, con il vostro spirito di adattamento, a realizzare una scuola che sarà un patrimonio anche per le generazioni future”.