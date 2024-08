Cuneo, attivate nuove luci e telecamere in piazza Boves

Sono stati realizzati in questi giorni due nuovi interventi sull’area di Piazza Boves, da parte dell’Amministrazione comunale, a beneficio della sicurezza.



Il Comune di Cuneo ha provveduto a far posizionare due basamenti fissi per due pali con relativo corpo illuminante a led nell’area verde della piazza. Sono accesi da ieri sera, mercoledì 7 agosto. Questo potenziamento dell’illuminazione renderà più visibili porzioni che erano state ritenute poco rischiarate nelle ore notturne e quindi più facilmente teatro di illeciti.





Da martedì 6 agosto invece sono attive tre nuove telecamere quadriottiche all’interno del parcheggio. Le telecamere sono state collocate agli ingressi, in tre posizioni strategiche identificate nel corso di un sopralluogo congiunto con la Polizia di Stato.



“L’attenzione su Piazza Boves non si ferma nemmeno ad agosto”, commentano il vicesindaco Luca Serale e l’assessore all’innovazione Andrea Girard. “Siamo contenti di poter dare notizia di due interventi che rientrano nelle iniziative programmate per migliorare la sicurezza. Il processo è condiviso con gli altri attori che vigilano sul territorio e in dialogo costante con il Comitato di Quartiere, che ringraziamo per la collaborazione”.