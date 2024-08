A Limone Piemonte torna la prelibara rassegna "Libri da gustare"

Dopo il brillante successo delle edizioni precedenti, la manifestazione promette di incantare il pubblico con un ricco programma di attività, tra cui dibattiti, letture, presentazioni di libri, concerti di musica e golose degustazioni delle prelibatezze locali.

Organizzata dall'associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” e diretta dal giornalista enogastronomo Claudio Porchia, questa settimana dedicata alla cultura si svolgerà presso il Teatro “Alla Confraternita” e il lussuoso Limone Palace, con la generosa sponsorizzazione del Grand Hotel Principe e il patrocinio del Comune di Limone Piemonte.

Il programma di Libri da Gustare è ricco di appuntamenti che uniscono la letteratura alla gastronomia, consentendo ai partecipanti di viaggiare attraverso i sensi. Ad aprire il programma sarà una conferenza sull'alimentazione e la salute del professor Marco Missaglia, cui sarà consegnata anche la targa libro da Gustare 2024. L'incontro sarà arricchito da una degustazione di fiori eduli, mixando sapere e sapore, che condurrà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta del legame tra ciò che mangiamo e il nostro benessere.

A seguire, vi saranno eventi entusiasmanti dedicati a temi che spaziano dalla sinergia tra musica e vino, all'incanto della tavola dei Savoia, fino a un'affascinante esplorazione della storicità del Festival di Sanremo e un omaggio alla figura di Fabrizio De André.

Questo il programma in dettaglio:

Domenica 18 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Alimentazione e Salute” conferenza del dottor Marco Missaglia e presentazione del libro “Gusto e Salute: l’abc per una sana alimentazione”.

A seguire degustazione di fiori eduli con i prodotti delle aziende Raverabio e Tastee.it di Albenga

“Negli ultimi decenni – si legge tra nelle pagine introduttive del libro – l’alimentazione degli italiani è significativamente cambiata. Dopo l’ultima guerra mondiale abbiamo via via assistito a un’evoluzione: da una dieta povera basata per lo più sugli alimenti della zona mediterranea si è passati a una dieta ricca in proteine e grassi animali e ancora in zuccheri semplici, con conseguente elevato apporto in calorie. Questi cambiamenti hanno aumentato il rischio della comparsa di malattie del metabolismo e non ad andamento cronico”.

Martedì 20 agosto ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

"Per Bacco, che musica!": il legame tra musica e vino raccontato dal maestro Ennio Cominetti. Un viaggio sensoriale tra note e sapori, consigli per bere bene a tempo di musica e le schede enologiche di Clara Zani. Un'opera che esplora in modo profondo e coinvolgente il legame tra la musica e il vino.

“Il vino è donna: da baccante a sommelier” di M. Luisa Alberico. Il vino concede alla donna molti doni: è stimolo all’immaginazione, è un’opportunità, una sorpresa, una gratificazione. Il vino che la donna interpreta è espressione di tutte coloro che lo sanno creare, che lo conoscono e sanno comunicarlo.

A seguire degustazione vini Cantina Alice Bel Colle (AL)

Mercoledì 21 agosto ore 18.00 Chiesa parrocchiale di san Pietro Concerto spirituale di Ennio Cominetti con musiche di Girolamo Frescobaldi, François Couperin, Vincenzo Petrali, P. Davide da Bergamo, Léon Boëllmann, Umberto Giordano, Filippo Capocci, Marco Enrico Bossi e Percy E. Fletcher.

Venerdì 23 agosto - ore 17.30 presso Limone Palace conferenza di Barbara Ronchi della Rocca: “A tavola con i Savoia: tra pranzi di stato e piatti di tutti i giorni”. La famosa esperta di galateo e bon ton porterà il pubblico a scoprire come ci si comportava e cosa si mangiava in una delle corti più antiche e importanti d'Europa. Segue aperitivo reale.

Sabato 24 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone” di Claudio Porchia con Barbara Ronchi della Rocca e interventi musicali di Christian Gullone. Una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, che rappresenta l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese.

Domenica 25 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Fabrizio De Andrè: ho paura di fare il poeta” presentazione del libro di Walter Pistarini con l’autore e interventi musicali di Christian Gullone.

Uomo schivo, scrittore colto, affabulatore, filosofo, cantautore, trovatore: quale tratto di De André scopriamo nella sua poetica? Per svelare l'uomo oltre il personaggio pubblico, Walter Pistarini con Claudio Sassi ha raccolto quarant'anni di interviste e lunghe conversazioni nelle quali De André scioglie i nodi della sua personalità, i temi che gli sono cari, gli amori e gli affetti, i dubbi e le paure.

Tutti gli autori il giorno dopo la presentazione saranno disponibili presso Il Grand ’Hotel Principe o il Limone Palace Residence per un firmacopie.