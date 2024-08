Cuneo saluta il Sanrito Festival: "L'edizione del decennale non si terrà"

L’edizione 2024 di Sanrito si è chiusa con un desiderio espresso a gran voce dalla stampa, e non solo: che la decima edizione si tenesse al Teatro Toselli, a sancire una volta per tutte il legame ormai profondo e radicato del Festival con la città di Cuneo.



Le date di Sanremo 2025 sono state annunciate e come da tradizione il festival cuneese avrebbe dovuto tenersi in contemporanea il 7 e 8 febbraio 2025. Tuttavia lo staff organizzativo e l’orchestra annunciano che la decima edizione non ci sarà: “Con tristezza e rammarico ci troviamo a dover comunicare che la decima edizione di Sanrito Festival, in programma per febbraio 2025, non si terrà”.



La rassegna musicale era stata interrotta nel 2022, e nel 2023 Francesca Fiocco e Amina Marini, già precedentemente collaboratrici del Festival, insieme all’orchestra avevano deciso di far rinascere il progetto, con l'obiettivo ambizioso di dare dignità al lavoro degli artisti, dei tecnici e delle altre figure professionali che per sette anni avevano portato a Cuneo uno spettacolo basato su lavoro prevalentemente volontario:



"Nonostante i miglioramenti apportati nelle ultime due edizioni, purtroppo il festival ad oggi non è ancora economicamente sostenibile. Ci dispiace deludere le nostre sostenitrici e i nostri sostenitori e ringraziamo le numerosissime persone che hanno lavorato in altrettanti numerosissimi modi per la realizzazione del festival, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Ci auguriamo di poter tornare in futuro con un progetto rinnovato e, soprattutto, sostenuto con maggiore determinazione dalle istituzioni e dalla comunità cittadina, per poter continuare così a promuovere l'arte e la creatività a Cuneo".



Salutiamo e ringraziamo Noau Officina Culturale che ha promosso l’ultima edizione, ringraziamo per la collaborazione e il contributo di Fondazione Crc e Comune di Cuneo, WSF collective e Auditorium Foro Boario, il Comitato Centro Storico , Open Baladin Cuneo | ATS Service | Osteria Senza Fretta | Fuoritempo Strumenti Musicali | Al Cappello Alpino | Banco Azzoaglio | Hotel Palazzo Lovera | Rima Maia studio | Gioielli Tassone| Scuola APM | Nuovo Cuneo | Magazzino sul Po | Sberdia live | 12100 Beers'hop | Nelr.it - Non è la Radio | Palcoscenico | Pizzeria Centro | Emmaus Cuneo | Marta Castigliano Make-up Artist | Zoé in Città | Ratatoj | Dinamica Contest | Dalwhinnie Irish Pub | Le mie strade di Cuneo e tutti i partner e sponsor delle edizioni precedenti.