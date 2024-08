Dal 19 agosto senso unico alternato per lavori sulla provinciale Busca-Villafalletto

Per lavori di consolidamento del cavalcaferrovaiia lungo la strada provinciale 155 tra Busca e Villafalletto al km 0,700 nel comune di Busca la Provincia istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo a partire da lunedì 19 agosto (ore 8) fino al termine dei lavori.



Le lavorazioni potrebbero comportare periodi di chiusura totale nell’ordine di 15 minuti circa) gestiti da movieri mediante segnalazioni, per poter provvedere alle necessarie lavorazioni in sicurezza sia per le maestranze che per gli utenti stradali.



L’impresa appaltatrice è la S.M.T. Scavi Movimenti Terra di Cuneo.