Fine settimana afoso in Granda: domani si alza a 2 il livello di pericolosità per le ondate di calore

Quello che si apre oggi, venerdì 9 agosto, sarà un weekend davvero difficile dal punto di vista meteorologico. Il gran caldo, che ormai da giorni stagna sulla Granda con temperature elevate anche durante la notte, è purtroppo destinato ad aumentare.

Arpa Piemonte ha emesso nelle scorse ore il Bollettino previsionale per le ondate di calore fino a sabato 10 agosto, che per quanto riguarda la provincia di Cuneo oggi non dovrebbe ancora toccare il massimo della criticità. Nel capoluogo, insieme con le province di Torino, Asti e Biella, il livello di disagio bioclimatico resta al momento stabile sull'1 (Giallo) ed una temperatura massima che toccherà i 30°, anche se la percepita sarà di 32°. La minima di stanotte sarà di 22° (percepita 23°).

Nel resto della regione la situazione sarà più complicata per le zone di alessandrino, novarese e vercellese, inserite in fascia di allerta 2, con massime che toccheranno i 34-35° (percepite intorno ai 37-38°). Unica zona a restare in fascia Verde, livello di pericolosità 0, sarà il Verbano Cusio-Ossola.

Decisamente più complicato ciò che ci attende domani, sabato 10, in concomitanza di quello che normalmente è un fine settimana di grandi partenze per la tradizionale settimana vacanziera ferragostana dei piemontesi. Chi si metterà in strada, direzione mare, troverà l'asfalto rovente.

Anche la situazione della Granda è destinata a peggiorare, con il livello di allerta per il disagio bioclimatico che salirà sul 2 (Arancione), classificato come "moderato disagio". Il che significa che si creeranno condizioni meteo in grado di provocare potenzialmente rischi per la salute, in particolare nei soggetti suscettibili.

A Cuneo la temperatura massima è prevista in rialzo di 2 gradi (da 30 a 32°) con livello di percezione di 34° nelle ore più calde della giornata. Non andrà purtroppo meglio durante la notte, con minime che si attesteranno sui 22° (24° percepita).

Situazione analoga al resto della regione, dove Novara sarà addirittura da bollino rosso (livello 3) con massime percepite di 37-38°, ma soprattutto una notte insopportabile per le minime intorno ai 26°.

In attesa del bollettino previsionale di domenica, invitiamo dunque tutti i cuneesi a prestare la massima attenzione in queste giornate mettendo in pratica quelli che sono ormai i soliti consigli conosciuti da tutti ma che purtroppo non sempre vengono messi in pratica. E cioè uscire di casa solo se strettamente necessario durante le ore più calde della giornata, ma soprattutto bere molta acqua e limitare al minimo l'attività fisica nelle ore centrali.

Sembrano, e sono consigli banali, ma ancora troppe volte ci si imbatte in gente che sotto il sole cocente si mette a praticare running: potrebbe essere davvero molto pericoloso.