Vede un uomo che picchia e prende per i capelli una donna e lo blocca: è successo a Cuneo

Una serata di agosto, la fine del turno come vigilante per la Telecontrol, alle 22; una pizza con la famiglia e poi, ancora con la divisa del lavoro addosso, una brutta scena in piazza Foro Boario, dove Alessio Manes ha prima sentito delle urla e poi visto un uomo che picchiava e prendeva per i capelli la moglie.

E' intervenuto subito, bloccando il pestaggio, che non è comunque stato denunciato. L'uomo che aveva aggredito la moglie inizialmente ha provato a reagire all'intrusione, dopodiché, probabilmente vedendo la divisa, si è calmato e ha chiesto scusa.

"Vedere una donna picchiata dal proprio marito è davvero brutto. Sono scene che non possono lasciare indifferenti e non ho esitato un attimo a intervenire", commenta.