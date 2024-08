Calcio Serie D, svelati i calendari: Bra-Asti alla prima, in trasferta Saluzzo e Fossano

Sono stati svelati i calendari dei nove gironi del campionato di Serie D 24/25.

Nella prima giornata, in programma domenica 8 settembre con fischio d'inizio alle 15 turno casalingo per il Bra che riceve l'Asti. In trasferta l'esordio di Fossano e Saluzzo, rispettivamente sui campi di Gozzano e Chieri per un triplo derby piemontese.

Il primo incrocio cuneese avrà luogo alla seconda giornata: Fossano-Bra. Alla quarta sarà la volta di Saluzzo-Bra mentre Saluzzo-Fossano si giocherà alla quattordicesima.

LA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE A

Albenga-Sanremese

Bra-Asti

Vogherese-Varese

Cairese-Borgaro Nobis

Chieri-Saluzzo

Chisola-Vado

Gozzano-Fossano

Imperia-Ligorna

Lavagnese-Oltrepò

Novaromentin-Derthona

SERIE D 2024/2025

Girone andata: 8 settembre-22 dicembre

Girone ritorno: 5 gennaio-4 maggio

Turni infrasettimanali:18 settembre (gironi A, B e C)

2 ottobre (gironi A, B e C)

23 ottobre (tutti)

15 gennaio (gironi A, B e C)

29 gennaio (gironi A, B e C)

17 aprile (tutti, anticipo pasquale)

Pause:

23 dicembre-4 gennaio (festività natalizie)

10-22 marzo (Viareggio Cup)

Orari:

dal 18 agosto ore 16.00 (Coppa Italia)

dal 8 settembre ore 15.00

dal 27 ottobre ore 14.30

dal 30 marzo ore 15.00

dal 11 maggio ore 16.00 (post season)

In allegato i calendari completi 24/25