Coppa del mondo skiroll: Becchis e Sordello tra i convocati per la tappa di Shchuchinsk

Appuntamento fondamentale per la Coppa del mondo di skiroll, impegnata da mercoledì 14 a domenica 18 agosto nella località di Shchuchinsk, in Kazakhstan, dove si disputeranno una sprint in tecnica libera, una mixed team sprint in tecnica libera, una 10 km in tecnica classica e una mass start in tecnica libera.

Il direttore tecnico Emanuele Sbabo ha convocato quindici atleti fra gare seniores e juniores: Matteo Tanel, Emanuele Becchis, Riccardo Lorenzo Masiero, Michele Valerio, Tommaso Dellagiacoma, Alba Mortagna, Elisa Sordello, Maria Eugenia Boccardi, Stefano Epis, Tommaso Tozzi, Carlo Cantaloni, Davide Piccinini, Annamaria Ghiddi, Maria Invernizzi e Chiara Agostinetto, accompagnati dagli allenatori Marco Sala e Martina Iozzelli.

La classifica generale maschile vede al momento al comando il lettone Raimo Vigants con 259 punti davanti a Riccardo Lorenzo Masiero con 242, Matteo Tanel con 215 ed Emanuele Becchis con 213, mentre Giovanni Lorenzetti è settimo con 179.

Fra le donne domina la svedese Lin Soemskar con 315 punti sulla connazionale Ebba Stenman con 255, terza la croata con Tena Hadzic con 235 davanti a Maria Eugenia Boccardi con 234.

Nella graduatoria juniores Anna Maria Ghiddi è seconda in campo femminile a soli tre punti dalla svedese Johanna Holmberg (300 contro 197), Arturo Epis è quarto fra gli uomini con 252 punti e insegue Jonatan Lindberg (283), Ville Jutterdal (260) e Bohdan Nikulin (260).