Castiglione Faletto in lutto per la morte della "tabacchina" Luigina Sugliano

Cordoglio a Castiglione Falletto per la morte di Luigina Sugliano, scomparsa a 85 anni.

Il consigliere comunale ed ex sindaco, Dario Destefanis, la ricorda bene: "Era la memoria storica del paese, tutti hanno avuto a che fare con lei. Era la 'tabacchina', come si dice in dialetto. Per più di 40 anni ha avuto l'attività commerciale in piazza, chiusa soltanto nel 2021. Era una gran lavoratrice, per lei raramente esistevano i riposi".

Il rosario sarà recitato nella Parrocchia di Castiglione Falletto, domani, domenica 11 agosto alle ore 21. I funerali avranno luogo lunedì 12 agosto alle ore 16, sempre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.