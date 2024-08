La Cuneo Granda Volley inizia la sua stagione: primo allenamento a porte aperte per le ragazze di Pintus

Dopo la pausa estiva è arrivato il momento per la Cuneo Granda Volley di riprendere la propria attività in vista della prossima stagione. Le atlete si sono trovate al Palazzetto dello Sport di Cuneo per il primo allenamento a porte aperte agli ordini di coach Pintus e del suo staff.

L’occasione è stata importante per creare il primo legame del nuovo roster con i tifosi della Granda Volley, accorsi numeri per incontrare le atlete per la prima volta in stagione. L’allenamento si è svolto dalle 17:30 alle 19:30 nel palazzetto di casa della Granda Volley, con le uniche assenze di Fay Bakodimou e Ana Bjelica, entrambe in arrivo a Cuneo nelle prossime settimane.

Dopodiché la squadra, i tifosi ed i giornalisti presenti si sono intrattenuti con un veloce rinfresco per iniziare il cammino stagionale insieme.

Il direttore sportivo Gino Primasso ha commentato così l’evento: “L’attenzione del pubblico e sponsor ci fa molto piacere, soprattutto in occasione della prima uscita stagionale. Le ragazze hanno lavorato bene ed il lavoro impostato da Pintus ed il suo staff ci dà fiducia”.

In chiusura le parole dei co-presidenti Bianco e Manini: “È stata una giornata elettrizzante perché ha segnato l’inizio della nostra stagione, soprattutto considerando la creazione del primo legame tra squadra e tifosi”.