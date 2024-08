AIDO Cuneo: "Anche in vacanza si può donare"

Non possiamo però dimenticarci che alla data del 09 agosto (dato Ministero della Salute / Centro Nazionale Trapianti) i pazienti in lista d'attesa per ritornare a nuova vita sono ben 8.002 .

Ecco allora l'appello lanciato da AIDO Sezione Provinciale di Cuneo: in un periodo dedicato ad un sano relax, al mare, in montagna, in campagna o semplicemente nella quiete della propria casa esprimiamoci positivamente al dono con un SI alla vita in soli 45 secondi con "https://digitalaido.it/vogliodiresi/iscrivitiscelta.php" o facciamolo in modo tradizionale "https://aidopiemonte.it/wp-content/uploads/2022/12/modulo_aido.pdf" regaleremo così una speranza di ritorno alla forma fisica "a costo zero"!