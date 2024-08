Contro la desertificazione montana le proposte antidoto di Uncem

"Antidoto all'abbandono dei piccoli Comuni d'Italia, alla loro desertificazione, sono le cooperative di comunità, le Green Communities, Polis di Poste e tutti i Centri multiservizio, le Associazioni fondiarie. Così le comunità locali, gli Enti insieme contrastano la crisi e la fragilità economica, sociale, demografica, climatica. 200 Comuni in Italia senza un negozio e un bar, 500 a rischio. La legge 158/2017 sui piccoli Comuni già aveva anticorpi e soluzioni. Così come la legge 97/1994 sulla montagna. Non sono finora state attuate. Ecco perché guardare al modello francese, con 8 miliardi di euro investiti nei prossimi cinque anni nel Piano France Ruralité non è esterofilia, bensì occasione per fare un lavoro europeo per i territori rurali e montani in sinergia tra loro. Imponendo a Bruxelles di introdurre una tassa sui colossi del web, sull'e-commerce che invade e risolve i flussi commerciali in un amen. Facendo in modo che zone economiche speciali e tassazione differenziata in Italia, per la montagna e i piccoli Comuni, non siano solo aumento di spesa pubblica, bensì ridistribuzione e risoluzione dei divari".



Lo dichiara Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, oggi a La Stampa.