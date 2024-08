Patrizia Manassero saluta il nuovo comandante dei Carabinieri di Cuneo: "Lavoro essenziale per la comunità"

Stamattina (lunedì 12 agosto) la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, ha salutato il nuovo Comandante della stazione dei Carabinieri, il Maresciallo Maggiore Stefano Imperatori.

“A lui ho rivolto gli auguri di buon lavoro da parte della Città di Cuneo”, scrive la prima cittadina su un post pubblicato sulle pagine personali dei social.

“Tutti noi conosciamo l’impegno dell’Arma e la presenza costante e attenta a beneficio dell’ordine e della sicurezza – aggiunge Manassero -. Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente il Maresciallo Maggiore e tutti i Carabinieri per tutto quello che fanno: il loro lavoro quotidiano, delicato e complesso, è essenziale per la nostra comunità”.