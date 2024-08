Peveragno in lutto: è scomparsa Adriana Toselli di frazione san Lorenzo

In lutto la comunità di Peveragno per la scomparsa di Adriana Toselli. Conosciutissima in frazione san Lorenzo per l’impegno decennale nell’animazione della comunità parrocchiale, aveva 72 anni: è spirata nella giornata di ieri (11 agosto) all’ospedale di Cuneo.



Ex dipendente postale, è stata catechista per decenni, ministro dell’eucarestia per i diversi parroci succedutisi in frazione e volontaria della scuola materna parrocchiale.



Lascia il marito Bruno, il fratello Giancarlo, le figlie Sara e Sabrina. Il funerale si terrà nella parrocchiale della frazione domani (martedì 13 agosto) alle 15.