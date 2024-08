Mondovì, prosegue fino al 15 settembre la mostra Solchi di Federica Galli

Prosegue fino al 15 settembre la mostra Solchi di Federica Galli, inaugurata lo scorso 20 luglio al Museo Civico della Stampa di Mondovì. Una serie di appuntamenti è occasione per approfondire la tecnica dell’incisione con la quale l’artista ha segnato l’arte italiana del secondo novecento.

Sabato 17 agosto la visita guidata Gita tra i Solchi sarà propedeutica ad un laboratorio di disegno dal vero condotto da Marianna Bruno nel cortile del museo, l’appuntamento è previsto per le 10.30 e avrà la durata di 2 h, il costo per la partecipazione di due persone è di 12€, il laboratorio è adatto anche a bambini dai 7 anni in su.

Domenica 18, poi, Oscar Giachino guiderà uno speciale workshop sull'incisione en plein air, della quale la Galli è stata maestra: dopo un’introduzione teorica sulla tecnica dell'acquaforte si passerà nel giardino, con vista sulle Alpi Liguri, per realizzare l'incisione en plein air e, dopo i necessari passaggi, la lastra verrà stampata con i torchi del Museo; il costo per la singola partecipazione è di 60€ ed include la visita alla mostra e i materiali.



Per entrambi gli incontri è prevista la prenotazione contattando il museo via email: prenotazioni@museostampamondovi.it; o telefonicamente al n. +39 334 7059307.