Mauro Calderoni (Pd): "A che punto è il nuovo ospedale hub provinciale di Cuneo?"

" Dopo la chiusura della fase di verifica del piano economico finanziario da parte dell’Aso tutto è stato inviato in Regione a fine maggio - scrive Calderoni in una nota -.

Solo la recente visita della Giunta regionale in valle Vermenagna ci consente di apprendere che entro il 15 settembre saranno predisposti da tutte le Asl piemontesi dettagliati piani di manutenzione per valutare lavori necessari e relative risorse. Un po’ poco, ma meglio di niente.

Tutte le altre questioni restano sul tavolo ed al momento irrisolte: totale incertezza su risorse e tempi, oltre ai nodi della viabilità, per una struttura strategica non solo per il capoluogo, ma per l’intera provincia di Cuneo.