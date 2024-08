Giornata di pesca gratuita per i più giovani a San Sebastiano di Fossano

Sabato 31 agosto, in frazione San Sebastiano di Fossano alle ore 14,30, si terrà il Memorial Nicolò ed Elia Martini, dedicato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per una giornata di pesca gratuita per tutti i partecipanti.



La manifestazione si svolgerà nella zona scuola di pesca sportiva dilettantistica, gestita dalla società Mondo Nuovo in collaborazione con la Fipsas Cuneo. Per informazioni contattare Valerio Bertaina al numero: 3395282720. Ci sarà un omaggio per tutti i partecipanti.



L’appuntamento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Fossano, la Cassa di Risparmio di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.