Torino Jazz Festival Piemonte: a Racconigi la presentazione dell'edizione 2025

Giovedì 10 aprile, nella splendida cornice della sala consiliare della città di Racconigi, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Torino Jazz Festival Piemonte 2025, il grande evento diffuso che porta il jazz nelle piazze, nei teatri e negli spazi più suggestivi di 16 comuni del territorio piemontese, da maggio a novembre.

Sarà l’occasione per scoprire il ricco programma della nuova edizione del festival, promossa da Fondazione Piemonte dal Vivo con Fondazione per la Cultura Torino e il Consorzio Piemonte Jazz, grazie al sostegno di Reale Mutua, Ancos APS e Confartigianato Imprese Piemonte.

Racconigi non sarà solo sede della conferenza stampa, ma anche uno dei palcoscenici protagonisti del cartellone: il 25 luglio, al Teatro Soms, andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi della sezione Protagoniste al femminile, con il concerto del quintetto guidato dal sassofonista Fulvio Albano, che ospiterà la straordinaria clarinettista canadese Virginia MacDonald.

Un evento che unisce respiro internazionale e talento emergente in una performance che promette eleganza, energia e grande qualità musicale, all’interno di un festival che valorizza la bellezza dei luoghi e la forza delle relazioni culturali.

«Portare un evento di questo livello a Racconigi è motivo di grande orgoglio. Il Torino Jazz Festival Piemonte rappresenta un’opportunità preziosa per dare risalto alla nostra città e offrire ai cittadini un’esperienza culturale di altissimo profilo. Abbiamo lavorato con convinzione per rendere possibile questa tappa e siamo felici di accogliere musicisti di fama internazionale nel nostro teatro» dichiara la consigliera comunale Daniela Biolatto, colei che negli ultimi mesi più si è dedicata per portare a Racconigi il Jazz Festival.

Il Torino Jazz Festival Piemonte 2025 si conferma così una manifestazione capace di portare la musica nei territori, coinvolgendo le comunità locali in un dialogo creativo tra tradizione, innovazione e inclusione.