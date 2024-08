Posa della fibra ottica da Borgo a Cervasca: a settembre senso unico alternato

Con ordinanza della Provincia sarà istituito dal 2 settembre e fino al 30 settembre dei lavori il senso unico alternato regolato da semaforo per consentire lavori in sicurezza per la posa della fibra ottica della ditta Openfiber lungo la strada provinciale 23 nel tratto Borgo San Dalmazzo-Cervasca dal km 3,834 al km 5,612 nella fasciai oraria dalle 8 alle 18,30.



La circolazione tornerà normale nelle ore notturne, sabato e festivi.



Il cantiere e tutta la segnaletica sono affidati all’impresa appaltatrice Valtellina spa di Gorle, in provincia di Bergamo.