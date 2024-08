Lutto a Nucetto per la scomparsa improvvisa di Nello Ferrero

Nucetto in lutto per la morte improvvisa di Nello Ferrero, avvenuta questa mattina, a 68 anni. Si trovava a Rabat, in Marocco, in vacanza con la moglie e la figlia impiegata in ambasciata, quando ha avuto un malore e nemmeno la corsa in ospedale ha potuto salvarlo.

Da qualche anno faceva la spola tra Nucetto, dove risiedeva con la famiglia, e Kenitra dove aveva avviato un'azienda adibita alla produzione di materie plastiche di flaconi per detersivi.

In passato aveva gestito insieme al fratello un'agenzia di onoranze funebri in paese, poi cessata. Per questo era piuttosto conosciuto.



Lascia la moglie Orietta, insegnante di scuola dell'infanzia in pensione, e le due figlie Gessica e Linda.



“Come Amministrazione – commenta il sindaco Enzo Dho - siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore, in particolar modo alla moglie Orietta, insegnante della scuola dell'infanzia del paese per tanti anni, ruolo che ha ricoperto con amore, e alle due figlie Gessica e Linda che sono volontarie del Circolo Polisportivo Nucettese”.



Atteso il nullaosta per il trasporto della salma in Italia, ancora da definire la data dei funerali.