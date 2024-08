Skiroll: tutto pronto per la tappa di Coppa del mondo di Shchuchinsk, Becchis e Sordello al via

Gli azzurri dello skiroll sono pronti per la tappa di Coppa del mondo di Shchuchinsk, in Kazakhstan, da mercoledì 14 a domenica 18 agosto.

In programma una sprint in tecnica libera, una mixed team sprint in tecnica libera, una 10 km in tecnica classica e una mass start in tecnica libera.

Quindici gli atleti convocati, tra cui i cuneesi Emanuele Becchis ed Elisa Sordello.

IL PROGRAMMA

Mer. 14/08/24 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Schuchinsk (Kaz) – qualificazioni ore 06.30, finali ore 09.00

Gio. 15/08/24 – Coppa del mondo – Mixed Team Sprint TL maschile e femminile Schuchinsk (Kaz) – qualificazioni ore 06.30, finali ore 08.00

Sab. 17/08/24 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile e femminile Schuchinsk (Kaz) – ore 06.30

Dom. 18/08/24 – Coppa del mondo – Mass start TL maschile e femminile Schuchinsk (Kaz) – ore 06.30