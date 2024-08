Cuneo, violento tamponamento tra corso Francia e De Gasperi: due veicoli coinvolti

Incidente stradale, oggi (mercoledì 14 agosto), a Cuneo all’intersezione di corso De Gasperi e corso Francia.



Coinvolti due veicoli – di cui francese -, tamponatisi violentemente. Coinvolta una donna, passeggera di uno dei veicoli, portata in ospedale (fortunatamente non in condizioni molto gravi); illesi gli altri coinvolti.



Sul posto l’emergenza sanitaria e la polizia Municipale di Cuneo.