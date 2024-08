Il teatro in piemontese di Oscar Barile conquista Langhe e Roero: un'estate da 15 spettacoli sold out

L'estate è, di solito, tempo di pensieri più lenti, momenti da assaporare, un incidere di gesti morbidi e rilassati, relax: non per il teatro in piemontese di Oscar Barile e la compagnia "Il nostro teatro di Sinio" che in estate ha dato vita a una vera tournée con oltre 15 date tra Langhe, Roero e Astigiano. Applausi si sono sentiti a Roddi, Montelupo Albese, Santo Stefano Roero, Fossano, Marsaglia, Refrancore. In mezzo anche l'allestimento di una mostra, Ritrat, che ha permesso di ripercorrere i 43 anni della storia della compagnia in 70 scatti iconici.

Sono stati allestiti tre spettacoli Bel afè, Noios e Premiata merceria Spatusso, all'insegna del divertimento, della passione, ma anche della beneficenza per "L'Abbraccio" di Don Orione. Molto soddisfatto il regista Oscar Barile: "Complice anche il periodo estivo, il pubblico ha risposto con grande calore e disponibilità in tutte le date. Ci stiamo divertendo molto e siamo stati anche fortunati perché fino a ora siamo riusciti a evitare temporali e pioggia, e anche gli attori si sono dimostrati molto disponibili e presenti".

Ora dopo qualche giorno di meritato riposo, la compagnia riprenderà con lo spettacolo "Noios", giovedì 22 agosto a Monticello d'Alba.