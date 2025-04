L’80° Anniversario della Liberazione commemorato anche a Monterosso Grana

Il 25 aprile è la data in cui si è ricordato in tutt’Italia l’ottantesimo anniversario della Liberazione dagli invasori e, come successo negli altri paesi, anche quelli della Valle Grana hanno voluto ricordare questo evento.

All’appuntamento voluto dal sindaco di Monterosso Grana, Stefano Isaia, presso il cippo che ricorda i partigiani caduti per la libertà, antistante la chiesa di San Giovanni, in frazione Levata, hanno risposto altri suoi tre colleghi: Ivano Giordano, primo cittadino del comune di Pradleves, Albino Arlotto, rappresentante del comune di Valgrana ed il vice sindaco di Montemale Giancarlo Cerutti.

I familiari dei partigiani insieme ai sindaci di Monterosso e Pradleves

Dopo i loro ricordi, incentrati sulla liberazione e la libertà, sono intervenuti i ragazzi della quinta elementare della Scuola di Valle, che hanno recitato, davanti ad un folto gruppo di persone, alcune frasi sulla resistenza e sulla libertà; infine vi è stata la lettura di alcune righe scritte dal familiare di un partigiano scomparso.

Infine, dopo l’intermezzo musicale di quattro ragazzi che hanno suonato alcuni brani all’organetto, vi è stata la benedizione del cippo e la celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Marco e Don Giorgio, con il primo che nella sua omelia ha riportato una bella frase del poeta Ungaretti che fa meditare: “I soldati che si sacrificarono accettarono di ‘chiudere i propri occhi’ - andando incontro alla morte - per far sì che gli altri e chi sarebbe venuto dopo di loro, potessero al contrario averli sempre aperti per vedere la luce. E la luce è quella della vita vissuta nella libertà”.

Sindaci e Carabinieri progono l'omaggio ai partigiani caduti

Presenti alla commemorazione anche i parenti dei partigiani che hanno combattuto nei comuni dell’alta Valle Grana: Andrea, l’unico ancora in vita, con i suoi 103 anni e, in ordine sparso, quelli di Ginetu, Bertu, Mauro, Giovanni, Michele, Beppe e Remo.