Piasco ha celebrato il 25 Aprile alla cappella dei caduti

Tanta gente alla commemorazione ufficiale presso la cappella dei Caduti a Piasco. Molte le associazioni presenti con i loro labari, la Società Operaia, gli Alpini, la Protezione Civile, l'AIDO, l'Associazione Volontari, e la famiglia Fina con la bandiera Associazione Partigiani-Sez. di Piasco cucita la notte del 24 aprile 1945, che sarà donata alla Sindaca mercoledì 30 aprile con una cerimonia aperta a tutti presso la Sala Polivalente.

"Il 25 aprile non è una festa di parte, ma di coloro che credono nella Costituzione italiana, che non esisterebbe senza la Resistenza. Al centro ci sono i principi dell'uguaglianza, libertà, lotta alle intolleranze, razzismo. Valori di grande attualità, messi costantemente in discussione ogni volta che prevalgono l'intolleranza e indifferenza: quando facciamo finta di non vedere centinaia di persone che muoiono nel mare Mediterraneo, oppure nei confronti degli omosessuali o per una diversa appartenenze religiosa o colore della pelle. E dunque il 25 aprile ci rammenta che resistere è un dovere, ieri come oggi, in qualunque circostanza la libertà sia in pericolo. Viva l’Italia, viva la Resistenza, viva il 25 aprile!" un estratto del discorso che la Sindaca ha fatto ai numerosi presenti, che hanno ascoltato attentamente e con un lungo applauso hanno dimostrato vicinanza ed attenzione a questi importanti valori.