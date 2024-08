Iscriviti ai nuovi corsi di salsa e bachata in partenza a Cuneo

Se sei alla ricerca di un'attività serale che ti permetta di divertirti, mantenerti in forma e socializzare, i nuovi corsi serali di salsa e bachata all'Imperial Dance Academy di Cuneo sono esattamente quello che fa per te. L'inizio dei corsi è fissato per la settimana di lunedì 16 settembre.

Con i loro ritmi coinvolgenti e le melodie appassionanti, la salsa e la bachata offrono un modo divertente per lasciarsi andare al ritmo della musica e imparare movimenti che uniscono eleganza e dinamismo.

Le due settimane che precedono l'inizio dei corsi sono cruciali per chi vuole iscriversi. Giovedì 5 e mercoledì 11 settembre, l'Imperial Dance organizza due open day pensati appositamente per chi ha già frequentato un corso base di salsa e bachata e desidera perfezionare le proprie competenze. Partecipare a questi open day è un'opportunità preziosa per valutare il proprio livello di preparazione e scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze. Se hai piacere di iscriverti ad un corso base, non è necessario partecipare all’open day.

Questi open day sono pensati per formare gruppi di apprendimento omogenei, dove tutti i partecipanti si trovano allo stesso livello di competenza. Questo approccio assicura che ciascun allievo possa progredire in modo uniforme, senza sentirsi né troppo indietro né troppo avanti rispetto al resto del gruppo. In questo modo, ogni lezione sarà un'esperienza piacevole, nuova e stimolante, dove potrai migliorare passo dopo passo, insieme a persone che condividono la tua stessa passione e il tuo stesso livello di abilità.

L'Imperial Dance Academy non è solo una scuola di ballo, ma una vera e propria comunità di persone accomunate dall'amore per la danza e dalla voglia di imparare e crescere insieme. Ciò che contraddistingue l'Imperial Dance è l'impegno costante per offrire un apprendimento di qualità e un'esperienza di valore derivante dalle persone che la frequentano. Gli istruttori sono professionisti e fanno questo mestiere con passione e impegno; non è un secondo lavoro ma è la loro vera e unica attività.

Partecipare ai corsi dell'Imperial Dance significa perfezionare le tecniche di ballo in un ambiente sano e divertente. La scuola organizza eventi e serate dove gli allievi possono allenarsi, socializzare e divertirsi insieme. Questi momenti sono l'occasione giusta per sperimentare l'emozione di ballare in un contesto reale, dove la danza diventa un linguaggio universale capace di unire le persone.

Un altro aspetto fondamentale dell'Imperial Dance è la sua capacità di creare legami significativi tra gli allievi. Frequentare un corso serale di salsa e bachata non significa solo imparare a ballare, ma anche entrare a far parte di una comunità di persone con cui condividere esperienze e passioni. Durante le lezioni e gli eventi organizzati dalla scuola, avrai l'opportunità di conoscere nuovi amici con cui trascorrere serate divertenti e costruttive.

Se il mondo della salsa e della bachata ti incuriosisce, iscriviti ai nuovi corsi serali dell'Imperial Dance Academy. Ti ricordiamo che partecipare agli open day del 5 e 11 settembre ti permetterà di scegliere il corso che più si adatta alle tue esigenze e iniziare questa nuova avventura con il piede giusto.

Iscriviti all’open day o alla lezione di prova cliccando su https://wa.me/393403311994 che si terrà a partire da lunedì 16 settembre presso la sede Imperial Dance in via della Motorizzazione 52B (Madonna dell’Olmo, dietro il Big Store) a Cuneo.

Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni o visita il sito https://www.imperial-dance.it/corsi/adulti/