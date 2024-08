Skiroll, Coppa del mondo mixed team: quinta posizione per Elisa Sordello

Vittoria di svezia I con Linn Soemskar e Simon Karlsson nella mixed team di Coppa del mondo di skiroll andata in scena sulla pista di Schichinsk, in Kazakhstan: i nordici hanno tagliato il traguardo della finalissima con il tempo di 16’48″90, grazie al quale hanno preceduto Kazakhstan II di Darya Ryazhko e Yemar Nuersbekov di 16ì7″00 e Svezia II (Ebba Stenman e Erik Fransson di 18″40.



Quarta posizione per Italia I di Maria Eugenia Boccardi e Riccardo Lorenzo Masiero a 32″90, che sarebbe stato un podio certo se la giuria non avesse penalizzato la coppia azzurra per un cambio anticipato, quinta Italia II di Elisa Sordello e Tommaso Della Giacoma.



In campo juniores seconda posizione per Anna Maria Ghiddi e Stefano Epis, dietro a Kazakhstan I e davanti a Kazakhstan II, con Italia II di Maria invernizzi e Carlo Cantaloni quarta.



Testa, ora, a sabato 17 agosto con una 10 km in tecnica classica. Poi la chiusura, domenica 18, con le mass start in tecnica libera.

