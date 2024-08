A Bra la visita del segretario generale dell'Accademia di Francia a Roma

Durante una breve visita a Bra alla vigilia di Ferragosto, il segretario generale dell'Accademia di Francia a Roma, Simon Garcia e la moglie, hanno incontrato il sindaco di Bra, Gianni Fogliato Sindaco e l'assessore Lucilla Ciravegna nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Chiara con il presidente dell'Associazione Amici di Santa Chiara, Alberto di Caro.



Il segretario generale dell'Accademia ha mostrato interesse per il gioiello barocco cittadino e anche per i prodotti tipici della nostra zona, in particolare la salsiccia di Bra.