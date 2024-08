Caraglio, pronta a tornare la centenaria festa della Vallera

La centenaria festa della Vallera è pronta a fare il suo ritorno: nella piccola frazione di Caraglio si terrano i festeggiamenti per la consueta manifestazione patronale da sabato 17 a giovedì 22 agosto.



La Proloco offre ampia varietà di piatti prelibati e tipici della tradizione, preparati con passione dai volontari. Nella serata di domenica è disponibile un ricco menù il cui piatto principale è la Paella (Prenotazioni entro sabato 17). Il mercoledì si terrà la tradizionale Sina per j'amis d'la Valera durante la quale verranno assegnati i numerosi premi della lotteria.



Il repertorio musicale offre possibilità di divertimento per tutte le età: sul palco, nelle diverse serate, si alterneranno party band, Dj e gruppi di ballo liscio, trac ui Maurizio e La Band (domenica 18) e Daniela Busso con l’orchestra Scacciapensieri (lunedì 19).



Lunedì 19 si terrà una corsa non competitiva sul percorso Vallera Trail; a seguire cena a base di polenta.



Giovedì, ultimo giorno di festa, il piccolo paesino sarà stravolto dai numerosi visitatori

provenienti da tutta la provincia: per assicurarsi un posto al tavolo è consigliato prenotare.

Dalle 21:30 la serata sarà animata con il ballo liscio e anni 70-80 dal gruppo “Luca

Panama Group”. Come di consuetudine alle ore 22:40 ci sarà il gran finale: grandioso spettacolo piromusicale!



Per avere ulteriori informazioni potete visitare le nostre pagine social.



L'organizzazione fa sapere che è gradita la prenotazione.

Alex: 3484257864

Veronica: 3485930230