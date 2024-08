Una tradizione che continua: a Dronero tutto è pronto per la Festa di San Rocco

Una piccola chiesetta dedicata c’è a Dronero, situata nel caratteristico Borgo Sottano che accoglie i passanti con una scritta di benvenuto su una panchina e che si fa riconoscere soprattutto per quei graziosi gufetti posizionati lungo le pareti o sui balconi delle abitazioni.



Qui questa sera, venerdì 16 agosto, si festeggerà la Festa di San Rocco: “Una tradizione centenaria - dice il vicesindaco Mauro Arnaudo - un borgo storico ed un gruppo di amici che si mettono a disposizione con grande entusiasmo. È un’occasione bellissima per stare insieme ed ancora una volta poter dire ‘Dronero quanto mi piaci’, proprio come recita il nostro motto!”

La chiesa di San Rocco

La chiesa di San Rocco a Dronero si può considerare come un Ex Voto. Finalmente debellata l’epidemia di peste del 1631, i fedeli del Borgo Sottano, attraverso i numerosi lasciti testamentari e la raccolta di offerte, decisero la costruzione di una nuova Chiesa dedicata a San Rocco, patrono degli appestati. Si tratta quindi di “ricostruzione” della vecchia Cappella, dedicata sempre al Santo ed andata distrutta a causa di uno smottamento del terreno nella zona dove sorgeva. L’edificio religioso originario si trovava fuori le Mura, alla Porta di San Rocco, situato verso il Ponte della Madonnina. La costruzione dell’edificio, in stile barocco, durò sino agli inizi del Settecento. L’attuale chiesa viene aperta solo per le celebrazioni.



Occasione sentita e sempre molto partecipata è la Festa di San Rocco. A Borgo Sottano tutto è pronto la consueta “Cena sotto le stelle”, che inizierà alle ore 19:30, alla quale seguirà una bellissima serata musicale in compagnia del gruppo “I Suonati”.